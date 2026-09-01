हालात

अजीब से हालात से गुज़र रहे हैं हम,

न मंज़िल को चल रहे, न ठहर रहे हैं हम।



हौसले सब पस्त, और ख़्वाब सिर्फ़ ख़्वाब,

न जी रहे हैं दिल से, न मर रहे हैं हम।





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16 मिनट पहले