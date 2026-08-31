शहर के सारे शर्म खरीद लूंगी

शहर के सारे ग़म खरीद लूंगी।

हर ज़ख्मों का मरहम खरीद लूंगी।

ये दुनिया कितनी भी क्यों न बेशर्म हो

पर मै दुनिया के हर शर्म खरीद लूंगी।

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37 मिनट पहले