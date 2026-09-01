मंजिलें दूर हैं

ज़ख्म नासूर में तब्दील हो रहा है।

समंदर धीरे धीरे झील हो रहा है।

जो लक्ष्य दो कदम की दूरी पर था

अब वहीं हजारों मील हो रहा है।

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50 मिनट पहले