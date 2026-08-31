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घर भी एक मंच है

Reshma Kumari

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                            रात की निराशा फिर लौटती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन का जगमग, खेल रूके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी अपने घर लौटता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोना खाली-खाली लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना देखूँ, नीर बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सूनापन कुछ कहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये देख बाज़ीगर भी जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच सजने का इंतज़ार करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन की लालिमा मंच सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाटककार रंग बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन फिर से रंग दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की याद कहीं खो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है, घर भी मंच ही होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा अपना किरदार होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दी के बाद गर्मी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी डाल पर फूल खिलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माली बनकर बाग को सींचें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालिक बनकर घर को देखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोने को प्रेम से महकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिधर भी जाएँ, जब भी जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर घर सुंदर-सुंदर लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को अपना-अपना लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के मिलन से फिर न भागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बुरा भी अच्छा लागे ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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