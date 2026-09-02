आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tisari, saraswati hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तीसरी, सरस्वती है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तीर्थराज प्रयाग में तीन नदियों का संगम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की निर्मल धारा, यमुना का नील वर्ण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखती तो दो ही धाराएँ, तीसरी सरस्वती अदृश्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सवाल उठता है… यह विश्वास है या कोई प्रमाण है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती कूप खड़ा है सदियों की कहानी लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही युग बीत गए उसकी निशानी लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कूप के अस्तित्व को ही नदी का प्रमाण मान लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पुरखों की आस्था को इतिहास का बयान मान लें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँखों से दिखे वही सत्य हो… क्या इतना ही विधान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिख न सके, उसके लिए कोई स्थान नहीं… क्या यही विज्ञान है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धरती के भीतर बहती धाराएँ भी तो अदृश्य होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सत्य की गवाही क्या आँखों की मोहताज होती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती का प्रश्न केवल नदी का प्रश्न नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आस्था और तर्क के बीच खड़ा एक बारीक प्रश्न सही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूप हमें परंपरा की एक ठोस निशानी तो देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अदृश्य धारा का होना… क्या केवल विश्वास ही कहता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयाग का संगम इसलिए केवल जल का संगम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विचारों, विश्वासों और इतिहास का भी संगम है कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती दिखे या न दिखे, प्रश्न फिर भी जीवित रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रमाण समाप्त होगा, वहीं से विश्वास शायद जन्म लेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम न आस्था को अंधा करें, न तर्क को बेईमान कहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ज्ञात है उसे ज्ञात और जो अज्ञात है उसे अज्ञात कहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती को मानने वालों की श्रद्धा का भी सम्मान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रमाण खोजने वालों के हाथ में भी खुला आसमान हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर्थराज प्रयाग की यही तो सबसे बड़ी पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ हर धारा के साथ कोई न कोई पुराना अरमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती दिखाई न दे तो सवाल करना भी जायज़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसे श्रद्धा से नमन करना भी इंसानी अंदाज़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
43 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree