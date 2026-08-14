थोड़ा लिहाज भी रख

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RATAN KUMAR

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                            छैल भँवर के पास ना चल तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे हैं तो इतना अभिमान ना कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों का मिज़ाज समझना आसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुस्कान के पीछे छुपा तूफ़ान सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारे बैठे हैं तो बैठने दे उन्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात पर फिर से मनाने की ठान ना तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रूठे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त भी दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल उनके पीछे अपनी जान न दे तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भँवर के पास जाकर कश्ती क्यों सजाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो डूबने का डर हो, फिर क्यों आज़माता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत है तो थोड़ा लिहाज़ भी रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते को जीतने की ज़िद में परेशान न कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चुप रहना भी जवाब हुआ करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दूरी में भी प्यार हुआ करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल से अपने हैं, लौटकर आएँगे ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लौटने से पहले कोई ऐलान न कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमान की दीवार ऊँची बहुत होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी बात भी फिर बड़ी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकना अगर रिश्ते को बचा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इसे अपनी हार समझकर परेशान न कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छैल भँवर के पास ना चल तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे हैं तो इतना अभिमान ना कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्ती बचानी है तो लहरों को पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चमकती लहर को अपना मेहमान न कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त को थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपना है वो फिर तेरे करीब आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल में मोहब्बत रख, चेहरे पर मुस्कान रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को जीतने के लिए कोई तूफ़ान न कर तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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