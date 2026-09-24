रोज न पराया कर

अगर ख़फ़ा है तो खुलकर ख़फ़ा रहा कर तू,

मेरे क़रीब रहकर यूँ दिल न दुखाया कर।



अदावतों में भी कुछ तो लिहाज़ रहता है,

जो दिल पे बीत रही है उसे न आज़माया कर।



तू दोस्त था तो मुझे तुझ पे एतबार रहा,

अब दुश्मनी है तो दुश्मन की तरह आया-जाया कर।



मैं तेरी चोट को भी अपनी भूल मान लूँ,

मगर तू जबान पे मरहम का नाम न लाया कर।



रिश्ते अगर नहीं रखने तो फ़ासला रख ले,

यूँ रोज़ मिल के मुझे रोज़ न पराया कर।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले