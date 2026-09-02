आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ranthambhaur kya kahta hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

रणथंभौर क्या कहता है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            संजीदा शहर में ये रणथंभौर का किला क्या कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों की खामोशी में कौन-सा किस्सा रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थरों पर लिखी इबारत आज भी सवाल करती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो झुकता नहीं किसी के आगे, वही असल में जिंदा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची दीवारों से शायद इतना पैगाम आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त किसी के हुक्म से कहाँ रुक पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सल्तनतें आती हैं, सल्तनतें चली जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर स्वाभिमान का परचम सदियों तक लहराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बुर्जों ने न जाने कितने मौसम देखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों के शोर और कितने मातम देखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जीत का जश्न, कभी हार की रातें देखीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पत्थरों ने अपने इरादे नहीं बदले हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किला पूछता होगा… तुम्हारे दौर की ताकत क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची इमारत या भीतर बची हुई हिम्मत क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो पत्थरों में भी अपना वजूद बचा लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बताओ… तुमने अपने भीतर क्या बचाया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणथंभौर कहता है, ऊँचाई केवल दीवारों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली किला इंसान के किरदार में कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कितना भी कठिन हो, सिर झुकाना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास की असली जीत तलवार में नहीं… विचार में सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, वह केवल कहानी नहीं, निशान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर खंडहर के भीतर किसी युग की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किले तो टूट सकते हैं, पत्थर भी बिखर सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जीवित रहे स्वाभिमान… तो वही सबसे बड़ी शान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस संजीदा शहर में शायद यही संदेश देना चाहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणथंभौर आज भी चुप रहकर हमसे कुछ कहता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बदलता रहे, दुनिया बदलती रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका ज़मीर जिंदा हो, उसका इतिहास जिंदा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
43 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree