आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mandir ki sidhiyon par sham bitaya kar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मंदिर की सीढ़ियों पर शाम बिताया कर

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कुंदन सा रूप है तेरा, फिर भी अंदर इतना ज़हर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर उजला उजाला, बातों में क्यों इतना कहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो अपनी भाषा सुधारो, शब्दों में मिठास लाया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात में तकरार नहीं, कभी प्यार भी जताया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में इतनी आग लिए, कब तक खुद को जलाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा खुद से बात करो, थोड़ा खुद को समझाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिन किसी मंदिर की सीढ़ियों पर शाम बिताया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटा-सा दिया जलाकर, मन का अँधेरा मिटाया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटियों की आवाज़ सुनो, कुछ देर वहीं ठहर जाया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागती हुई जिंदगी में, खुद से भी मिल आया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ध्यान, थोड़ा योगा, सुबह की हवा में चला करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन भजन-कीर्तन में भी कभी बैठकर गाया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुर चाहे सही न हों, मन से दो स्वर लगाया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के दरबार में जाकर, अपना बोझ उतारा करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे मन की कड़वाहट कम होने लगेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों में छुपी तल्खी भी नरम होने लगेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बेचैनी आज सीने में रात-दिन शोर मचाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शांति बनकर एक दिन चेहरे पर मुस्कुराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकारात्मकता को रोज़ थोड़ा-थोड़ा दूर भगाया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के अच्छे इंसान को फिर से बुलाया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातों को मुस्कुराकर भी टाल दिया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखना रातें भी कुछ सुकून से गुजरेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों पर नींद की मीठी चादरें उतरेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन हल्का होगा, साँसों में ठहराव आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारा अपना ही चेहरा तुम्हें अच्छा लगने लगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंदन सा रूप है तेरा, इसे कड़वाहट से मत भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को जीतने से पहले, जीत ले अपना ही अंदर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया मंदिर में जलाना ही पूजा का पूरा सार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शब्दों में उजाला रखो… इससे बड़ी कोई बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree