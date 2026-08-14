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मन अब शिवाला हुआ

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            रात ढलती रही, लूट के सपनों को मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन मचलता रहा, बस चाँदनी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह वीरान थी, फिर भी चलता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन तरसता रहा, तेरी रोशनी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद निकला तो कुछ बात बनती गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश रातों में बरसात छनती गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों ने जब छुआ दिल मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन मचलती रही जिंदगी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफर में तेरे मन अब शिवाला हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कदम जैसे कोई उजाला हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस तरफ तू मिला, वो दिशा बन गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुआ बन गई बंदगी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ईश्वर से माँगा न कुछ भी कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरे साथ चलने की चाहत रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह काँटों भरी थी मगर क्या गिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भी चुन लिया उस सनम के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात कितनी भी लंबी हो, ढलती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उम्मीद भीतर मगर जलती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी दूर थी, फिर भी चलता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किरण चाहिए जिंदगी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न मंज़िल की जल्दी, न राहों का डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा साथ हो तो सफर ही सफर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन शिवाला हुआ, दिल ने पूजा तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कमी क्या रही बंदगी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात ढलती रही, चाँद आता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा एहसास दिल में समाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुसाफ़िर रहा, तू सहारा बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन मिला फिर से जीने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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