जरा ठहर कर पढ़ो किरदारों को

हर कहानी में तुम रावण मत खोजो,

कुछ अच्छाइयाँ भी तो होती हैं कहानियों में।

हर किरदार को खलनायक मत समझो,

कुछ मजबूरियाँ भी तो होती हैं इंसानों में।



हर हार को केवल शिकस्त मत समझो,

कुछ सीख भी छुपी होती है नाकामियों में।

हर आँसू को कमज़ोरी मत समझ लेना,

कुछ ताक़तें भी पनपती हैं तन्हाइयों में।



हर चेहरे को आईना समझकर मत पढ़ो,

कुछ राज़ भी दफ़्न होते हैं मुस्कानों में।

हर रिश्ते को कसौटी पर मत तौलो,

कुछ रिश्ते बसते हैं बस एहसासों में।



हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता,

कुछ उजाले भी निकलते हैं अँधेरों में।

ज़रा ठहरकर पढ़ो किरदारों को ऐ दोस्त,

बहुत से संदेश छुपे होते हैं कहानियों में।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले