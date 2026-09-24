दर्द की कोई दवा न दे

मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मेरी ख़ामोशी को सदा न दे,

जो बुझा चुका है चराग़ दिल, उसे फिर से कोई हवा न दे।



मैंने मान ली है ये हार भी, मुझे जीतने का गुमाँ न दे,

मेरे ज़ख़्म अब भी हैं अज़ीज़, मुझे दर्द की कोई दवा न दे।



तेरी याद ही तो है पास अब, इसे मुझसे कोई जुदा कर न दे,

मैं इसी में अपना जहान रखूँ, मुझे इससे बढ़कर ख़ुदा कुछ न दे।



तू अगर मेरा नहीं हो सका, तो मुझे अपना कह के सज़ा न दे,

मेरी प्यास को समझ ज़रा, मुझे सामने ला के प्यासा कर न दे।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले