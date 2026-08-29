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इंसानियत भी अपने भीतर जगाई जाए।

RATAN KUMAR

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                            गंगा बहानी हो अगर हिमालय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने भीतर गंगा बहाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैला है अगर मन का कोई कोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले उस पर निर्मलता लाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को देने चले हैं हम उपदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले खुद से अपनी बात कही जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों के दोष गिनाने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की धूल हटाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत के पत्थर बहुत हैं राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की कोई धारा बहाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूट रहे हैं किनारे बस्तियों के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पर विश्वास की नाव चलाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में ही क्यों रह जाए करुणा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से भी दया छलकाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखकर हम मुँह फेर लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पीड़ा भी अपनी बनाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा केवल नदी नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सोच हृदय में बसाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को माँ कहने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की गोद भी तो बचाया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय से गंगा उतरेगी तभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भीतर बर्फ पिघलाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर की दुनिया बदलने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद में थोड़ी दुनिया बदली जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर सचमुच गंगा बहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पहले आत्मा निर्मल बनाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश, समाज और जगत सँवारने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत भी अपने भीतर जगाई जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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