की सोचने लगी तो पूरी दुनिया सोच लेती हूं।

कि सोचने लगी,

तो पूरी दुनिया सोच लेती हूं।

मगर जब अपनों का साथ पाती हूं,

तो मानो वह सत्य होते नजर आता है।

की सोचने लगी तो पूरी दुनिया सोच लेती हूं।

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एक घंटा पहले