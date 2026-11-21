और उसने भी मुझे वादे किए थे

काश

वह मिल जाती

अक्सर

लोग कहे जाते हैं

पर अतीथ को भूल जाते हैं

और उसने भी मुझे वादे किए थे

यह कह कर

नाराजगी

जीवन भर रख जाते हैं।

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एक घंटा पहले