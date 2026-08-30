डूब गया हूं साहिल नहीं मिलता ...

{"_id":"6a940dfe07f15919130d67f1","slug":"ramkumar-yadav-shayari-2026-08-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0921\u0942\u092c \u0917\u092f\u093e \u0939\u0942\u0902 \u0938\u093e\u0939\u093f\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e ...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}