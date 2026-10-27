जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव सहित देव थे हारे सभी

एक साथ इकट्ठा खड़े होकर माता के द्वारे सभी,

लगा रहे हैं जोर-जोर से माता के जयकारे सभी |

मुखडे से लग रहे हैं अति सुंदर अति प्यारे सभी,

कहते हुए एक तू है दुख हरने वाली हमारे सभी||



तुम्हारी ही शक्ति से चमक रहे हैं चांद तारे सभी,

तुम्हारी शक्ति से ही टिके हैं गगन में सितारे सभी|

तुम्हारी शक्ति से ही तो है सृष्टि की ये नजारे सभी,

तो फिर जय माता दी कहकर क्यों न पुकारे सभी||



देवता भी तेरी मिल आरती क्यों न उतारे सभी,

देवताओं के भी तो तू ने जो संकट है टारे सभी|

शुंभ निशुंभ जैसे वे राक्षस थी तू ने संघारे सभी,

जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव सहित देव थे हारे सभी||

-मनस्व

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एक घंटा पहले