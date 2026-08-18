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प्रकृति की औषधि

RAMANUJ PATHAK

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                            *प्रकृति की औषधि*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~डॉ रामानुज पाठक सतना म प्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोग की दवा घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर है वन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की छोटी-सी थाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपी हुई है कण-कण में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारियल शीतलता देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पपीता पाचन सुधारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदरक-शहद गले को सँभाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी तन-मन निखारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँवला स्वास्थ्य का साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनार रक्त का मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरबूज जल की पूर्ति करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाजर दे पोषण-ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहसुन, हल्दी, काली मिर्च,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसोई की औषधि प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद, तनाव और थकान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतुलित दिनचर्या हितकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर याद रहे—हर पीड़ा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरेलू उपचार नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय पर चिकित्सक की सलाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेना भी आवश्यक होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति ने उपहार दिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका सम्मान करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात्त्विक भोजन, श्रम, विश्राम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को स्वस्थ करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधि केवल वन में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयमित जीवन में भी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वास्थ्य कोई चमत्कार नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही आदतों की जीत है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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