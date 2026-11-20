अफ़सोस, उन्हीं के हाथों हम नीलाम हुए

मेरी मोहब्बत के चर्चे सरेआम हुए,

हम भरी महफ़िल में यूँ ही बदनाम हुए,

जिनसे थी मोहब्बत में वफ़ा की उम्मीद,

अफ़सोस, उन्हीं के हाथों हम नीलाम हुए।

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