अगर मुकम्मल होती हमारी मोहब्बत।

हमें उनसे मोहब्बत न हुई होती,

तो हम ज़माने में यूँ रुसवा न होते।

न होती हमें ख़ुद से कोई शिकायत,

अगर मुकम्मल होती हमारी मोहब्बत।

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54 मिनट पहले