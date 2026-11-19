इस जीवन का ,अंतिम प्यार हो तुम!!

निश्छल, निर्मल, निर्विकार हो तुम,

जैसी हो, मुझे वैसी ही स्वीकार हो तुम!

बदलते दौर की बयार में,

सावन हो या पतझड़ हो , सदाबहार हो तुम!!

बंधन मेरे मन की धारा की ,

नदी सी चंचल, ग़ज़ब की फ़नकार हो तुम!

मुक्त करती जो, संसार के शोर से मुझें ,

मन को लुभाती, पायल की झंकार हो तुम !

तुम पतवार मेरे जीवन की नैया की,

तुम बिन हर बात अधूरी, मेरा संसार हो तुम!

अब ये अटल अविरल सत्य है ,

इस जीवन का ,अंतिम प्यार हो तुम!!

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एक घंटा पहले