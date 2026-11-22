पूर्णिका-!!कातक खैं स्नान!!

पूर्णिका-!!कातक खैं स्नान!!



प्रारम्भी नेह-

कातक खैं स्नान करइयो गुंईयाँ।

तुलसी पूजन कर लइयो गुंईयाँ।१।



बड़े सकारे नदिया तट जइयो।

पूजा खैं थाल सजइयो गुंईयाँ।२।



दीप जलाए खैं आरती करत हैं।

हरि खैं भजन सुनइयो गुंईयाँ।३।



तुलसी दल से पूजन करि हैं।

मन में श्रद्धाभाव रखइयो गुंईयाँ।४।



कातक मास बड़ो सुखदाई।

प्रभु खैं ध्यान लगइयो गुंईयाँ।५।



मुरली खीं धुन मन खैं भाए।

मनमोहन खैं रिझइयो गुंईयाँ।६।



कान्हा खीं लीला न्यारी।

राधा संग रास रचइयो गुंईयाँ।७।



परिचयी नेह-

राधे- किशन 'हेम' कृपा बरसावें।

प्रेम खीं ज्योत जगइयो गुंईयाँ।८।





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1 hour ago