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तालीम

Rajiv Tyagi

Rajiv Tyagi

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                            तालीम के कई दफा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई फायदे भी होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसलन, लोग किताबें पढ़ लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक़्ल पर कुछ धार चढ़ा लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और, दीवार पर लिखी इबारत भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी- कभार समझ लेते हैं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते हैं तमाम जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचारे जनम के अंधे होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपरी सतह को छूकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक़्शे को दिल में उतार लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भी उंगली थामिये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीक को ही पकड़े चलते हैं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरअसल यह कोई ताज्जुब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की बात नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें दुनियाँ बनाने वाले की भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ख़ता नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधे का गुरु ही अंधा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ की, तालीम का होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भी भाग्य में बदा नहीं है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर परेशानी मक़सूस है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी इन दोनों से ही बड़ी दूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरते भी हैं उनसे जो रौशनी में खड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदत से दोनों अपनी मजबूर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमची से मास्टर कक्षा चला रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंधा इजलास उससे पिटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठकर महज़ सिर हिला रहा है। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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