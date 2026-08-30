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कहां कहां समेटूं ऐ जिंदगी तुझे

Rajeshwar Mandal

Rajeshwar Mandal

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                            कहां कहां समेटूं ऐ जिंदगी तुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिधर भी देखूं बिखरी पड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई हसरतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी चलते जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-डगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-ख़बर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशाहीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मति क्षीण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर थककर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी बैठता हूं सुस्ताने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परेशान करने लगते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही खयालात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही सवालात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कहां जाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहां खो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या छूटा हाथ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच सोच कर रो दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके लिए भागा मैं दिन भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके लिए हुआ उदास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ गये वो भी तनहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा लेकर चले थे जिसके साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी देता हूं एक ढ़ाढ़स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से खुद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोच कर कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठूंगा फिर कल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी थकान को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मिले या न मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या फर्क पड़ता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चलना है अकेले तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते चलो उस अनंत पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से खुद के मिलने तक।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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