तेरी याद दर्द बन गई है!

तेरी याद दर्द बन गई है,

अब तेरे बिना जीने को दिल नहीं करता।-2



कैसे बताऊँ किसे, कि मैं तुझसे बिछड़कर अधूरा हूँ,

न दिन को चैन है, न रात को नींद है,

बस हर पल तेरी याद ही तो दर्द है।



तू मुझे रोने से मना करती थी,

पर क्या बताऊँ...

तेरे जाने के बाद से मैं हर पल रो रहा हूँ।



तेरी हँसी में मेरा सवेरा था,

तेरी बातों में मेरा बसेरा था,

तू गई तो सब वीरान हो गया,

मेरा भरा-पूरा संसार सुनसान हो गया।



अब साँस भी लेता हूँ तो तेरा ही नाम आता है,

हर धड़कन पर बस तेरा ही पैगाम आता है।-2

तेरी याद दर्द बन गई है,

अब तेरे बिना जीने को दिल नहीं करता।-2



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48 मिनट पहले