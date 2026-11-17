क्योंकि इतिहास वही रचते हैं, जो हालातों से नहीं डरते

कर्मपथ के पथिक



चलते रहना सीख लिया है, राहों से घबराना क्या,

मुश्किल चाहे लाख खड़ी हों, कदमों को रुक जाना क्या।

जीवन कोई सरल डगर नहीं, काँटों से पहचान यहाँ,

जो संघर्षों से लड़ता है, उसका ही सम्मान यहाँ।



मंजिल खुद चलकर आती नहीं, राह स्वयं बनानी है,

अपने सपनों की खातिर, हर सीमा पार लगानी है।

भाग्य भरोसे बैठ न जाना, कर्मों पर विश्वास करो,

अपने हिस्से के सूरज को, श्रम से ही आकाश करो।



फूलों की चाहत रखने से, उपवन नहीं महकता है,

बीज धरा में बोने पर ही, नया सवेरा जगता है।

मेहनत की हर बूँद एक दिन, रंग नया दिखलाती है,

सच्ची लगन और धैर्य की शक्ति, पत्थर में राह बनाती है।



कभी समय प्रतिकूल मिलेगा, कभी राह अनजानी होगी,

कभी सफलता दूर खड़ी तो, कभी कठिन परीक्षा होगी।

लेकिन मन में ठान लिया हो, हार कहाँ स्वीकार करो,

गिरकर फिर उठने वालों का, जीवन भर सत्कार करो।



न नाम की चिंता मन में हो, न यश की कोई अभिलाषा,

कर्म बने पहचान तुम्हारी, यही रहे मन की परिभाषा।

आज भले ही मौन रहें सब, कल आवाज़ तुम्हारी होगी,

तुम्हारे श्रम की गाथा ही, सच्ची पहचान बनेगी।



हर दिन कुछ बेहतर करना है, हर पल आगे बढ़ना है,

अपने कर्मों की धरती पर, विश्वास के दीप जलाना है।

फल की चिंता छोड़कर साथी, कर्तव्य निभाते जाना है,

जीवन के इस कर्मपथ पर, चलते ही चलते जाना है।



क्योंकि इतिहास वही रचते हैं, जो हालातों से नहीं डरते,

सपने केवल देखते नहीं, उन्हें सच करने का दम रखते।

-राजेश कुमार सेन राज

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1 hour ago