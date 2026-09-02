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मुरली

Rajendra Pandey

Rajendra Pandey

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                            मुरली बजा के श्याम ने बेजान कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी है तान छेंड़ी के निष्प्राण कर दिया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बना के ...........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुध बुध बिसर गई ना रहा होश अब हमें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोंड़ें जो प्राण देंह देना दोस ना हमें ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी बजी है मुरली के बदनाम कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजा के .......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जादू भरी ये मुरली कहां पाई तैने श्याम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से मिली है तुझको हुई ज़िन्दगी गुलाम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रीत थी छुपी हुई सरेआम कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजा के .........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली नहीं है बांस की सौतन हमारी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने तो मात्र एक तुम दुनिया तुम्हारी है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन चैन, रात नींद ना वो काम कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजा के .........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्या करें जिए ना मरें हाल ये हुआ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल हमने अपना आज से तेरे नाम कर दिया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजा के श्याम ने बेजान कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी है तान छेड़ी के निष्प्राण कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिपटी है मोहना के अधर, भाग्यवान तू ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों ना करे भाग्य पे अपने गुमान तू ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे के चूर चूर हैं अरमान कर दिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली बजा के श्याम ने बेजान कर दिया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पं. रज्जन सरल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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