मुरली

मुरली बजा के श्याम ने बेजान कर दिया ।

ऐसी है तान छेंड़ी के निष्प्राण कर दिया ।।

मुरली बना के ...........



सुध बुध बिसर गई ना रहा होश अब हमें ।

छोंड़ें जो प्राण देंह देना दोस ना हमें ।।

ऐसी बजी है मुरली के बदनाम कर दिया ।

मुरली बजा के .......



जादू भरी ये मुरली कहां पाई तैने श्याम ।

जब से मिली है तुझको हुई ज़िन्दगी गुलाम ।।

जो प्रीत थी छुपी हुई सरेआम कर दिया ।

मुरली बजा के .........



मुरली नहीं है बांस की सौतन हमारी है ।

अपने तो मात्र एक तुम दुनिया तुम्हारी है ।।

दिन चैन, रात नींद ना वो काम कर दिया ।

मुरली बजा के .........



अब क्या करें जिए ना मरें हाल ये हुआ ।

दिल हमने अपना आज से तेरे नाम कर दिया ।।

मुरली बजा के श्याम ने बेजान कर दिया ।

ऐसी है तान छेड़ी के निष्प्राण कर दिया ।



लिपटी है मोहना के अधर, भाग्यवान तू ।

फिर क्यों ना करे भाग्य पे अपने गुमान तू ।।

राधे के चूर चूर हैं अरमान कर दिया ।

मुरली बजा के श्याम ने बेजान कर दिया ।।

-पं. रज्जन सरल









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एक घंटा पहले