एक नज़र में मत परखना.....?

आदमी को एक नज़र में मत परखना ।

वक़्त के आईने में उसको बार-बार देखना।

-अर्णव....

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43 मिनट पहले