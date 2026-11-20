उसकी एक दीदार पर, उम्र गुज़र जाए।

वो गुज़रे तो, हवाएँ भी ठहर जाएँ।

वो ठहरे तो, नज़रें भी ठहरे जाएँ।

उसकी एक मुस्कान पर, दिल कुर्बान हो जाए।

उसकी एक दीदार पर, उम्र गुज़र जाए।

-अर्णव.....

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46 मिनट पहले