तूने एक पल में, सब कुछ भुला दिया।

वफ़ा की राह में, हम रहे...?

तू बेवफ़ा होकर भी, हमें याद रहे।

हमने तो वादा निभाया, आख़िरी साँस तक ।

तूने एक पल में, सब कुछ भुला दिया।

-अर्णव......

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47 मिनट पहले