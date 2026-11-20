शिकायत नहीं है तुझसे, बस गिला है?

शिकायत नहीं है तुझसे, बस गिला है?

तू पास रहकर भी, कितनी दूर मिली।

हमने तो हर दफा, तुझे ही चाहा था।

तूने हर दफा में, हमें ही भुला दिया था।

-अर्णव......

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46 मिनट पहले