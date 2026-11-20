तेरे लिए दुनिया से, लड़ जाऊँगा मैं।

रूठ गए हो तो, मना लूँगा मैं ?

तेरी हर नाराज़गी को, उठा लूँगा मैं।

एक बार हँस के, बोलो तो सही..?

तेरे लिए दुनिया से, लड़ जाऊँगा मैं।

-अर्णव.....

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