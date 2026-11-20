अब अपनी ख़ामोशी में ही, सुकून पाया है।

अब ख़ामोश हूँ, न कोई शिकवा है।

न कोई गिला है, न कोई शिक़ायत है।

जो चला गया, उसे जाने दिया।

अब अपनी ख़ामोशी में ही, सुकून पाया है।

-अर्णव.....

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46 मिनट पहले