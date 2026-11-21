जिसे चाहा था.....?

इज़्तिराब-ए-दिल को किससे कहें।

अश्क़ भी अब आँखों में ठहर गए।

जिसे चाहा था जान से ज़्यादा।

उसी के सामने हम बिखर गए।

-अर्णव.....

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एक घंटा पहले