उसकी खुशबू से, महफ़िल भी महक जाए।

हवाओं में उसकी, गुलाब की खुशबू सी है ।

महक से उसकी, महका है ये जहान सी है।

वो जहाँ भी जाए, फूल खिल जाएँ....?

उसकी खुशबू से, महफ़िल भी महक जाए।

-अर्णव

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36 मिनट पहले