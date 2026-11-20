उसकी एक अदा पर, ज़माना फिदा हो जाए है।

उसकी अदा में, बेमिसाल नज़ाकत है।

उसकी नज़र में, बेमिसाल शरारत है।

एक नज़र देख ले, तो दिल थम जाए है।

उसकी एक अदा पर, ज़माना फिदा हो जाए है।

-अर्णव

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