फिर एहसान को भी फ़रेब बता देते हैं।

मतलब के लिए सब क़रीब आते हैं।

मतलब निकलते ही दूर चले जाते हैं।

चंद लम्हों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं।

फिर एहसान को भी फ़रेब बता देते हैं।

-अर्णव

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एक घंटा पहले