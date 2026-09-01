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हिमालय रोया था…

RAJAT KAUSHIK

RAJAT KAUSHIK

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नेपाल में आई बाढ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ सिर्फ़ पानी नहीं लाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मलबा भी लाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटेewq घरों की चीखें लाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछड़े अपनों की यादें लाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की वर्षों पुरानी गलतियों का हिसाब लाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुबह थी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान कुछ ख़ास नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश भी नहीं हुई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ भी शांत थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अपने-अपने घरों में थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को क्या पता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अगले कु
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
Klछ पलों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी दुनिया बदलने वाली है।uuutw2re 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक पहाड़ टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी गरजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलबा दौड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाढ़ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सामने आया, बहा दिया।m
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग पूछने लगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आख़िर ये बाढ़ आई क्यों?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमनद टूटा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमनद टूटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या हिमनद ही दोषी था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा ठहरकर पूछो खुद से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हिमनद यूँ ही टूट जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तापमान बढ़े बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ़ यूँ ही पिघल जाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जंगल कटे बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ यूँ ही कमज़ोर हो जाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक टूटा हुआ हिमनद नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके पीछे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे वर्षों के पाप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा अंधाधुंध प्रदूषण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी अंधाधुंध कटाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी अंधी विकास की दौड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा बढ़ता तापमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रकृति के प्रति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी लगातार बढ़ती बेरुख़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने पहाड़ों को काटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगलों को उजाड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के रास्ते रोके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा को ज़हर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर उम्मीद की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रकृति हमें माफ़ कर देगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति सब सहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सब भूलती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चुप रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसकी चुप्पी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोरी मत समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जंगल के पत्तों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सिसकी सुनाई देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सूखी नदी के किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी तड़प दिखाई देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हिमालय रोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय रो रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बर्फ़ पिघल रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी चोटियाँ तप रही थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी छाती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बनाए हुए घाव थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शायद हमसे पूछ रहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैंने तुम्हें नदियाँ दीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे ज़ख़्म क्यों दिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हें पानी दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे प्रदूषण क्यों दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हें जीवन दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मेरे जंगल क्यों काट दिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सदियों से खड़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी रक्षा करने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तुमने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नींव क्यों हिला दी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन हिमालय की आँख से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आँसू गिरा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन वो आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बनकर नहीं गिरा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सैलाब बन गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घाटियों में दौड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों में गरजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलबे को साथ लेकर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने रास्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी बनाई हर दीवार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ता चला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहने लगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बाढ़ ने तबाही मचा दी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद बाढ़ तबाही मचाने नहीं आई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हमें आईना दिखाने आई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस आईने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी हिमालय नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी नदी नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी बारिश नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी मनुष्य था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी मनुज था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी हम थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने प्रकृति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार छेड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सीमाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार लांघा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर बार सोचा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कुछ नहीं होगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन प्रकृति जब जवाब देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जवाब शब्दों में नहीं देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तूफ़ान बनकर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूकंप बनकर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखा बनकर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ बनकर आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महल भी मिट्टी हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें नदियाँ बन जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुल तिनकों की तरह बह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही बनाई दुनिया के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेबस खड़ा रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति को मत छेड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना मत छेड़ो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसकी सहनशीलता टूट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस प्रकृति की गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जन्म लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर वही प्रकृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे रूठ गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हमारी तरक्की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी इमारतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सड़कें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी मशीनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सारी ताक़त…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी हमें नहीं बचा पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमनद तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद एक निमित्त मात्र था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आख़िरी कड़ी था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कहानी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमने वर्षों पहले लिखनी शुरू कर दी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ते तापमान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटते जंगलों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिघलती बर्फ़ की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घायल पहाड़ों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मरती हुई प्रकृति की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नेपाल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सिर्फ़ घर नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हमारी लापरवाही का परिणाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हिमालय रोया है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कौन रोएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज एक नदी उफनी है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कहीं हमारा शहर न डूब जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अभी भी समय है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ बचा लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ बचा लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ बचा लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय बचा लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो नदियाँ रहेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ रहेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीवन रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो हम रहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने प्रकृति को नहीं समझा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली बार हिमालय का आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक बाढ़ नहीं होगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हमारे अस्तित्व से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा गया आख़िरी सवाल होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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