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विश्वास की खूबसूरती

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            विश्वास की खूबसूरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य का चेहरा उतना सुंदर नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना सुंदर विश्वास होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत पास महसूस कर सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पास होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीलों की दूरी महसूस कर सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बाँधने से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास देने से बनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके चेहरे पर यह पढ़ लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आप उसे बाँधेंगे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके पास आकर बैठ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सच्चा अपनापन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को कैद नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे उड़ने की आज़ादी देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसे उड़ने की आज़ादी मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के पास लौटकर आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने का पूरा अधिकार मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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