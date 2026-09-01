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सिर्फ़ सच के आगे

Rajani Shakyawar

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                            सिर्फ़ सच के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अपना बनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सिर्फ़ सत्य लेकर आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालच, पैसा, धन-दौलत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे दूर ही रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन चीज़ों से मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा भी फ़र्क़ नहीं पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो सत्य के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद भी घुटने टेक देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भी नहीं चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही एक ऐसी औषधि है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझ पर असर करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अगर मुझे झुकाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मुझसे प्रेम करना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक ही शर्त पर आना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कोई लालच मत देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना सच दे देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मुझे जीतना चाहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो झूठ की कोई चाल मत चलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके अलावा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ पर कुछ भी असर नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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