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बड़े महँगे पड़े मेरे रिश्ते मुझे

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            रिश्तों की कीमत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े महँगे पड़े मेरे रिश्ते मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना-अपना कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िंदगी खा गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें अपना समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द से बचाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मेरे हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने ज़ख़्म दे गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रिश्तों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से निभाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने रिश्तों के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ही आज़माया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सबके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ी रही उम्र भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब मेरी बारी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब किनारा कर गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े महँगे पड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे रिश्ते मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना-अपना कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िंदगी खा गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कहने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल यक़ीन नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अपनों के दिए ज़ख़्मों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा कोई दर्द नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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