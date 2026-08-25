आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Prem koi mausami chij nahin
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

प्रेम कोई मौसमी चीज़ नहीं

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रेम कोई मौसमी चीज़ नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम कोई मौसमी चीज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मौसम आएगा तो फल लग जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो एक पौधा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सींचना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने कर्मों से अर्जित करना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार अपने अहंकार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार अपनी इच्छाओं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्बानी देनी पड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इतना सब करने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि सच्चा प्रेम मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझो तुम खुशनसीब हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी मामूली बात नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर किसी को मिल जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो वह दौलत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद प्रेम के योग्य बनना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
3 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree