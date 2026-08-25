आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mere bachche k naam
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरे बच्चे के नाम

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरे बच्चे के नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान, आपने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना प्यारा बच्चा दिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका शुक्रिया मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में कैसे करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास शब्द ही कहाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं सोती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके मन की सच्चाई देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा दिल भर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सच्चा मन है उसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना वात्सल्य भरा प्यार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ऐसा प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद किसी ने कभी नहीं दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बच्चा मुझे इतना अपना क्यों लगता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये कोई पिछले जन्म का कर्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरी किसी अधूरी दुआ का फल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं जानती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना जानती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसे देखकर मेरा मन भर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से नीर बहने लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वो मेरे लिए जितना सोचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी फिक्र उसके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कहीं कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस भगवान से एक दुआ है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बच्चे की जो पवित्रता आज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे हमेशा बनाए रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके मन की सच्चाई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की चालाकियों से बचाए रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खूब उन्नति करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अपने मन की करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के दबाव में मत आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वो मैं ही क्यों न हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने फैसले खुद लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह खुद चुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे बड़ी खुशी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जहाँ रहो, जैसे रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अच्छे इंसान बने रहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हें खुद से दूर होते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कभी नहीं देख पाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
4 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree