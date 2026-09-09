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मेरा संघर्ष, मेरी पहचान

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मेरा संघर्ष, मेरी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने चरित्र पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए गर्व करती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ सहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को गलत रास्ते पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं जाने दिया मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय ने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार तोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों ने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोर समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मैंने हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को पहले से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मज़बूत बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं अकेली खड़ी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपने फैसलों के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आत्मसम्मान के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना तानकर खड़ी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अपने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँप-बिच्छुओं के समान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे दूर रहना ही बेहतर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ ज़ख़्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही दे जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दोबारा मरना नहीं मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी के सामने झुकना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी को अपनी कीमत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साबित करनी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मुझे तोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका शुक्रिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मिलाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मेरी ख़ामोशी कमजोरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ताक़त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा संघर्ष ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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