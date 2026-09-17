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हद से ज़्यादा

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            हद से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने एक बार पौधे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना अधिक पानी मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही वो हरा-भरा रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कुछ ही दिनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पौधा सूख गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे ज़िंदगी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बड़ा सबक दे गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अच्छी नीयत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा परिणाम नहीं देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर उसकी मात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद से आगे बढ़ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी ज़रूरी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए ज़हर बन गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे प्रेम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परवाह हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदद हो या अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ की एक सीमा होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी हम किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ देने की चाह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे वही दे बैठते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीयत हमारी अच्छी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हद का ख़याल रखना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते कमी से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद से ज़्यादा मिलने से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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