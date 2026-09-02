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दीवारों से बातें करते-करते

Rajani Shakyawar

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                            दीवारों से बातें करते-करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों से बातें करते-करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट गई मेरी ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ तो मिला मुझे किसी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनी कल्पनाओं में ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ीक़त में तो अकेली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेली ही चलती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले रहकर हँसना-बोलना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कहीं भूल गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर है, किसी दिन यूँ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल गुमसुम हो जाऊँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठ रहेंगे, आवाज़ रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शायद बोलना भूल जाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला तो मुझे सब कुछ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को दिखाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी ख़ुशी की तस्वीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सजाने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सच की दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेली थी, अकेली हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद अकेली ही रहूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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