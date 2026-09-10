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दर्द से निकली संवेदना

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            दर्द से निकली संवेदना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद गिरकर संभले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी को धक्का नहीं देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने दर्द को करीब से देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी को दर्द देना नहीं सीखते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने टूटना सहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी को तोड़ना नहीं जानते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो खुद अँधेरे से निकलकर आया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी और को अँधेरे में धकेल नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सच में दुःख जिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दूसरों के आँसू पहचान लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी के घाव पर नमक नहीं छिड़कता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि चुपचाप मरहम बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द इंसान को कठोर नहीं बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर दिल में इंसानियत बची हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही दर्द उसे और संवेदनशील बनाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के दर्द को समझने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को संभालने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग बहुत कुछ सहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को कुछ नहीं कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वे जानते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द देना आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द समझना इंसान होने की निशानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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