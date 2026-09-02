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अरे डायन अहंकार

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            डायन अहंकार, तू क्या-क्या खा गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खा गई, ग्रंथ खा गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाते-खाते भगवान तक को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेमानी कर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाप से डरी, न सत्य से डरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मर्यादा की कोई लाज रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही कोख का मांस—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही संतान खा गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे डायन! तू कितनी निर्लज्ज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे लाज-शर्म क्यों नहीं आती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो समाज के सारे संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगल गई, फिर मुँह क्यों छुपाती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों से भी, अपनों से भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही चेहरे से डरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस अहंकार को ओढ़कर घूमती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के साये से काँपती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे डायन अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने सब कुछ अपना समझ लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु, ग्रंथ और भगवान तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर दफ़्न कर लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर याद रख—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच के सामने टिक नहीं पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूसरों को निगलने निकलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन खुद को ही खा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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