उसके साथ ज़ीने के सुकून से मोहब्बत हो मुझे ||

और जिस रोज थामेगी मेरा हाथ,

मई शायद कुछ कह भी न पाऊँ उस रात|



बस तुझसे लिपट कर, बरसो का दर्द बहा दूंगा,

जो आँशु दुनिया से छुपाये हैं, तेरे सामने गिरा दूंगा |



फिर तेरे सीने से लग कर , बच्चा बनकर सो जौऊंगा,

न कल की फ़िक्र होगी न किसी बात का डर सताएगा |



तू भी मेरी ख़ामोशी को समझ लेना ,

मै टूटू कभी तो मुझे अपना समझकर समेट लेना |



मुझे मुकम्मल नहीं होना, बस तेरा हो के रहना है ,

इस शोर भरी दुनिया में तेरे साथ खामोश रहना है |



बस इतनी सी ख्वाहिस है मुझे ऐ ज़िंदगी,

वो मिले तो उसे खोने के डर से नहीं ,

उसके साथ ज़ीने के सुकून से मोहब्बत हो मुझे ||

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एक घंटा पहले