यदि छोड़ दोगे तुम सत्कर्म, सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो

मनुज बनकर जग में आए,

सुंदर यह तन पाया है।

कितना सुंदर सृष्टि का तंत्र,

प्रभु ने स्वयं बनाया है।।



फिर भी कुछ भूल-भ्रम में,

बड़ी भूल कर जाते हैं।

बन सकते हैं जो देव कभी,

दनुज बनकर रह जाते हैं।।



जीवों पर करुणा छोड़कर,

आमिष का आहार अपनाते हैं।

अपने ही सुख की खातिर,

निर्दोष जीवों को सताते हैं।।



यदि छोड़ दोगे तुम सत्कर्म,

सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो।

बनकर दानव रह जाओगे,

देवत्व कभी न पा सकते हो।।

- राजन सोनी "निर्मय"



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एक घंटा पहले